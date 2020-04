Tarcza antykryzysowa 2.0. Zwolnienie z ZUS nie obejmie wszystkich samozatrudnionych

Tarcza antykryzysowa 2.0 to nowelizacja, do której wcześniej poprawki złożył Senat. Ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, a Sejm zdążył zaliczyć wpadkę podając komunikat dot. zwolnienia z ZUS w kształcie różnym tego, jaki zakłada sama ustawa. Tym samym osoby samozatrudnione nadal muszą spełniać limit przychodów, by liczyć na zwolnienie ze składek ZUS.

