Tarcza antykryzysowa. Morawiecki: "Mamy już 1,5 mln wniosków"

Tarcza antykryzysowa: nowe propozycje do piątku

- My pracujemy w trybie ciągłym - podkreśliła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz i podziękowała przedsiębiorcom, którzy wciąż prowadzą działalność w dobie pandemii. Zapowiedziała, że do piątku pojawi się aktualizacja tarczy antykryzysowej. - Analizujemy rynek i chcemy, by tętno polskiej gospodarki nie spadło - wyjaśniła.

W aktualizacji tarczy antykryzysowej ma się pojawić fundusz dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma to być wsparcie dla przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową lub są tym zagrożeni. Kredytów wspierających biznesmenów udzielać mają banki komercyjne, a oprocentowanie pokryje BGK. Na ten cel ma być przeznaczone w tym roku i w następnym po 270 mln złotych.

"Gen oszczędności" w rządzie, ale 500+ zostaje

W ciągu trzech tygodni Polski Fundusz Rozwoju ma rozpocząć emisję obligacji, które potrzebne są do innego programu pomocowego dla firm - tarczy finansowej. Zapowiedziała to Emilewicz. - W tej chwili trwają ostatnie prace organizacyjne, które pozwolą na emisje obligacji przez PFR - wytłumaczyła.

Morawiecki zapowiedział również zaszczepienie "genu oszczędności" w administracji rządowej. - To nie jest czas na nagrody, na premie, na bonusy - tłumaczył, choć podkreślił jednocześnie, że nie dotyczy to służb pracujących na pierwszym froncie w walce z pandemią. Dodał, że zaapeluje o to samo do samorządów, gdyż teraz wszystkie dostępne pieniądze powinny trafić na cel przeciwdziałania skutkom kryzysu.