Tarcza antykryzysowa prawie gotowa. Są zmiany w projekcie

Poprawki prezydenta

W sobotę swoje poprawki do projektu specustawy złożył prezydent Andrzej Duda.

Samozatrudnieni i mikrofirmy, zatrudniające do 9 osób, będą zwolnione z obowiązku odprowadzania składek. Zwolnienie z opłacania składki będzie obowiązywać przez 3 miesiące, taki przedsiębiorca będzie jednak podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu .

Zmiany w prawie pracy

W ramach ochrony przed zwolnieniami, spowodowanymi przestojem, firmy będą mogły dostać dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Świadczenie będzie przyznawane do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20 proc., ale nie więcej niż do połowy etatu lub dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za prace w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii.