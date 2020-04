Tarcza antykryzysowa. Sasin: Trudno to oszacować, ale tracimy miliardy zł dziennie

- Trudno szacować procentowo, jaka część gospodarki jest zamrożona. Są firmy produkcyjne które funkcjonują, ale wszystko stanęło dla przedsiębiorstw i usług jak gastronomia, hotelarstwo. Kłopoty mają też firmy transportowe, koleje. LOT właściwie w ogóle stoi, są perturbacje w energetyce wywołane mniejszym zużycie, prądu. Trudno oszacować straty, ale to na pewno miliardy złotych dziennie - mówił Sasin.

Wicepremier przekonywał również, że tarcza antykryzysowa działa. Dowodem na to ma być ponad 700 tys. różnych wniosków o wsparcie, o które wystąpiły polskie firmy.

- Domaganie się tego żeby przesunąć wybory, to jest domaganie się złamania konstytucji. To jest bardzo groźne. Opozycja jest pewna, że nie ma żadnej szansy pokonać urzędującego prezydenta i próbuje w taki sposób uniknąć klęski wyborczej. To brak odpowiedzialności - mówił Jacek Sasin.