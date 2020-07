Tarcza antykryzysowa się kończy. Rzecznik MŚP ma 10 pomysłów na dalsze ratowanie firm

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców w rozmowie z Polską Agencją Prasową ocenił, że dzięki tarczy antykryzysowej "wiele przedsiębiorstw przetrwało trzymiesięczny okres zamrożenia i uratowano miejsca pracy". - Ale okres pomocy się kończy i firmy zastanawiają się, co będzie dalej - tłumaczy Adam Abramowicz.

Dlatego też Rzecznik oraz 220 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP mają 10 postulatów zmian do rządu, które mają wspomóc przedsiębiorstwa w przetrwaniu. Najważniejszym z nich jest zmiana w pobieraniu składek na ZUS. Jaka? Chodzi o rozszerzenie listy przedsiębiorstw, które mogą skorzystać z Małego ZUS Plus, czyli naliczania składek proporcjonalnie do dochodu.