Tarcza antykryzysowa. Wybitni ekonomiści: umorzyć opłaty komunalne i czynsze dla firm

To właśnie samorządy - w ocenie autorów Alertu - mogą i muszą mieć zasadniczy wpływ na uruchamianie lokalnej działalności gospodarczej . Nie jest to jednak teraz proste.

Co w czasie epidemii powinny zatem robić samorządy? O co powinny zadbać, by po powrocie do normalnego życia, lokalna gospodarka jeszcze funkcjonowała?