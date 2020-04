Koronawirus szaleje - policja organizuje uroczystość. Policjanci karzą, ale sami nowe prawo lekceważą

W środę 1 kwietnia w budynku KWP we Wrocławiu w trakcie odprawy pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski wręczył rozkaz personalny mł. insp. Krzysztofowi Noculakowi. Zostały mu powierzone obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - nadzorującego pion służby prewencyjnej.