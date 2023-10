Taylor Swift pokazuje, jak to się robi. Ludzie robią wszystko, by zobaczyć w kinie film z jej trasy

Film dokumentalny "Taylor Swift: The Eras Tour" prezentujący ostatnią trasę artystki, może już wkrótce zdjąć pajęczynę z niektórych kinowych rekordów. Analitycy prognozują, że może on zarobić nawet 150 mln dolarów w weekend otwarcia. Byłby to nie tylko najlepszy wynik finansowy w historii filmu z trasy koncertowej, ale zarazem jedno z najlepszych otwarć w 2023 r., naznaczonym takimi tytułami jak "Barbie" czy "Oppenheimer" – podaje CNBC.