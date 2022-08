Te liczby pokazują, jak Chiny i Rosja budują gospodarczy sojusz

Agencja RIA Novosti informuje, że Chiny zaimportowały do Rosji towary o wartości 36,26 mld dolarów, co stanowi wzrost o 5,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wysyłki z Rosji do Chin wzrosły o 48,8 proc. do 61,44 mld dolarów.