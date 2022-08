Ten kraj ma prawie pełne magazyny gazu. Wyprzedził harmonogram UE i stawia żądania

Państwa członkowskie Unii Europejskiej ścigają się z czasem, by napełnić magazyny gazu w 80 proc. do 1 listopada, czego wymaga od nich Bruksela. Blisko jego spełnienia jest Rumunia - oświadczył we wtorek 30 sierpnia rumuński minister energii Virgil Popescu. Zaapelował też do UE o zmianę w wyliczeniach wartości energii elektrycznej.