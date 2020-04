Terminy matur. ZNP komentuje: plusem jest to, że wreszcie się pojawiły

Egzaminy ósmoklasisty zaczną się 16 czerwca i potrwają do 19. Z kolei egzaminy zawodowe rozpoczną się 17 sierpnia.

Prezes ZNP, który wielokrotnie apelował do ministra o ogłoszenie terminów, jest zadowolony z faktu, że ministerstwo je ustaliło. Ma jednak wątpliwości co do tego, czy da się sprawnie przeprowadzić egzaminy.