Tesla dowiozła wynik. Wbrew oczekiwaniom wielu analityków

Za klucz do długoterminowego sukcesu Tesli uważane jest zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych. I firma wyraźnie skupia się na tym właśnie celu. Wzrost sprzedaży w Europie jest zauważalny, firma rozpoczęła także produkcję samochodów w nowej fabryce w Szanghaju. Po miesiącu na rynek trafiło już ok. tysiąca nowych aut. Co więcej, ich cena została obniżona prawie o jedną dziesiątą, dzięki czemu (po rządowych dopłatach) zbliżyła się cenowo do chińskich elektryków.