TFI Saturn już nie ma, ale kłopoty zostały. Inwestorzy liczą straty. W grze blisko 140 mln zł

Jak zapewnia prawnik Bartłomiej Stępień, który reprezentuje inwestorów, obniżka była drastyczna. - Wartość różnicy między poprzednią wyceną a tą obecną, zredukowaną przez Ipopema TFI, oznacza ok. 70 mln zł mniej w funduszu PSF (ok. 40 proc.), dla funduszu PSF 2 ok. 15 mln zł mniej (ok. 38 proc.), a w przypadku PSF Lease spadek o 67 proc. oznacza mniejszą wycenę aż o 54 mln zł. - wylicza Stępień. Łącznie ok. 140 mln zł różnicy.