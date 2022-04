To może być cios w rosyjski eksport. Gigant zrezygnuje z ropy Putina

Ropa ważniejsza dla Putina od gazu

Handel ropą dla Rosji jest jednym z głównych źródeł dochodu. Odpowiada ona za ponad 22 proc. eksportu Federacji Rosyjskiej. Jeżeli chodzi o węglowodory, to udział ropy w rosyjskiej sprzedaży, to jest to ponad 40 proc. Rosja jest też po USA drugim co do wielkości eksporterem ropy na świecie.