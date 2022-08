To może być gorąca jesień dla rządu. Wielki strajk coraz bliżej

"Puls Biznesu" przypomina, że w lipcu związki zawodowe wystąpiły m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie waloryzacji zarobków o wskaźnik inflacji z wyrównaniem od stycznia oraz 20-procentowej podwyżki w 2023 roku.

Związkowcy przekonują, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to we wrześniu w całym kraju może się rozpocząć wielka akcja protestacyjna.