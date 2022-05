To pierwsza taka podróż prezydenta USA. Ma być ostrzeżeniem dla Chin

Skupienie uwagi na tym regionie przez władze USA to jasny sygnał, że pozostaje on priorytetem, a Chiny są największym strategicznym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych — komentuje radio Głos Ameryki.

USA nie odwracają wzroku od Azji

Zdaniem Evana Medeirosa, specjalisty ds. Azji w administracji Baracka Obamy, cytowanego przez Reutersa "ta podróż ma na celu rozbudowę sieci sojuszy w Azji Wschodniej, po części po to, by przeciwdziałać chińskim działaniom przeciwko Tajwanowi".

Stany Zjednoczone mogą liczyć na Seul i Tokio

Choć administracja Bidena nie przedstawiła planu przeciwdziałania Pekinowi, gdyby ten zdecydował się na inwazję na Tajwan, to eksperci wskazywani przez Reutersa nie mają wątpliwości, że podróż Bidena do Azji będzie niosła wyraźne przesłanie dla Chin — nie próbujcie tego, co Rosja zrobiła w Ukrainie, nigdzie w Azji, a zwłaszcza na Tajwanie.

- Prezydent ma szczęście, że ma swoich partnerów — powiedział agencji Michael Green, specjalista ds. Azji w waszyngtońskim think tanku. - Wyliczyłem to i okazało się, że od co najmniej 20 lat amerykański prezydent nie mógł podróżować do Japonii i Korei i liczyć na to, że przywódcy obu tych krajów będą tak otwarcie opowiadać się za sojuszem — dodał.