To tu Tusk powinien szukać pieniędzy. Ekonomiści ujawniają sposoby

Emerytura do 5 tys. zł bez podatku, niższe daniny dla pracujących Polaków, 1,5 tys. zł podwyżki dla nauczycieli - to niektóre z założeń programu Koalicji Obywatelskiej, ogłoszonych na początku września .

Obietnice opozycji. Co planuje KO?

Pozostałe najważniejsze punkty programu KO to m.in.:

Po rozstrzygnięciu tegorocznych wyborów parlamentarnych rozgorzała dyskusja dotycząca źródeł finansowania wspomnianych obietnic . Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory z wynikiem 35,38 proc., co daje mu 194 mandaty, ale opozycja może liczyć łącznie na 248 mandatów. To daje jej większość w Sejmie.

Ograniczyć wydatki

Zwiększenie deficytu

- W krótkim okresie najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest zwiększenie deficytu. Sytuacja makroekonomiczna, ujawniająca się we wciąż słabych wskaźnikach koniunktury, przy szybkiej poprawie salda obrotów bieżących i spadającej inflacji pozwalają myśleć ostrożnie optymistycznie o możliwości zwiększenia deficytu nawet ponadto co zaproponował odchodzący rząd - twierdzi Możdzeń.