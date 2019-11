Toksyczny biznes Muszkieterów. Zadłużeni franczyzobiorcy oskarżają znaną sieć

Przedsiębiorcy mają od 800 tys. zł do nawet 8 mln zł długów. Olbrzymie zaległości finansowe to spuścizna po współpracy z Grupą Muszkieterowie. Skąd takie sumy?

– Wykańczały nas opłaty franczyzowe. Ograniczenia z tytułu tzw. wierności zakupowej, którą jesteśmy zobowiązani zachować, a która nie pozwala nam zarobić. Bo kupujemy drogo, nie dostajemy pełnego asortymentu, nie dostajemy tego, czego potrzebujemy. Przykłady? Polska jest mocno regionalna. Północ handluje innym majonezem, południe innym. To samo jest z kawą, piwem, mlekiem, serami. A ja mam do wyboru np. majonez Kielecki, gdy wszyscy chcą kupować Winiary – mówiła portalowi innpoland.pl pani Barbara.

Do tego dochodziły wysokie czynsze (80-120 tys. zł) i kolosalne opłaty za system komputerowy. W takich warunkach ciężko było wyrobić stawiane przez Grupę cele finansowe (np. 21 mln obrotu w miesiąc), zwłaszcza gdy sklepy były trwale nierentowne.

Wątpliwości budziły też niejasne zasady współpracy. Zdaniem bohaterów artykułu, firma dbała o to, by żaden ze sklepów nie miał zatrudnionego prawnika, a nikt w przedsiębiorców nie miał w rodzinie księgowego. Co więcej, poszkodowani twierdzą, że nie mieli szansy zapoznać się z umowami, których - jak się później okazało - nie dało się rozwiązać.