Totalizator Sportowy podsumował działalność kasyna internetowego. Budżet otrzymał 48 mln zł

- Po kilku miesiącach działalności w tym segmencie widzimy, że zarówno zainteresowanie graczy, jak i wyniki finansowe, w tym wpływy do budżetu państwa, nie tylko spełniły nasze oczekiwania, ale są lepsze niż zakładaliśmy - mówił prezes. Olgierd Cieślik dodał , że wyniki kasyna potwierdzają, że " przyjęty model biznesowy, sprawdza się i jest odpowiedzią na wymogi ustawodawcy". Co ciekawe, grający nie są obarczeni podatkiem od wygranych. To spółka ponosi wszelkie koszty prowadzenia działalności.

- Standardy, które do tej pory funkcjonowały w obszarze gier liczbowych i loterii pieniężnych zostały rozwinięte i dostosowane do potrzeb bezpieczeństwa grających w kasynie internetowym - mówił. Pierwszy krok to weryfikacja wieku i pełnoletności. Drugi krok to obowiązkowe wprowadzenie limitów swojej aktywności w serwisie. Można nie tylko ograniczyć czas gry, ale również limit stawianych pieniędzy. Zwiększyć limit można w każdej chwili, zmniejszyć - dopiero po odczekaniu określonego czasu. Jak wskazywali przedstawiciele Totalizatora, ma to "ochłodzić głowy niektórych graczy".

Oprócz wspomnianych zabezpieczeń gracz ma dostęp do informatora o placówkach, które udzielają pomocy w zakresie problemów hazardowych.