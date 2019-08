Totalizator liczy na przekroczenie 3,8 mld zł wpływów z kasyna online w 2019 r.

Od 5 grudnia 2018 roku , czyli od początku działalności, do końca lipca 2019 roku suma wniesionych stawek w TotalCasino wyniosła 2,3 mld zł, a suma wypłat dla graczy przekroczyła 2,2, mld zł. Różnica pomiędzy wpływami, a wygranymi wyniosła 98 mln zł, co oznacza 96% wypłacalności.

"Z tego w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2019 roku przychody TotalCasino wyniosły 2,24 mld zł, czyli około 40% łącznych przychodów Totalizatora Sportowego, które wyniosły w tym okresie 5,2 mld zł, co jest historycznym rekordem. Spodziewam się, że w całym 2019 roku przychody kasyna mogą przekroczyć 3,8 mld zł, a w przypadku łącznych przychodów Totalizatora bez dopłat być może uda się przebić poziom 9 mld zł, co będzie dla spółki kolejnym rekordem, podobnie jak to miało miejsce w dwóch ostatnich latach. W 2018 roku przychody Totalizatora bez dopłat wyniosły 5,1 mld zł" - powiedział Cieślik w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji prasowej.