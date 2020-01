Transformacja energetyczna będzie słono kosztować. 270 mln za 1 górnika

Według szacunków Central Europe Energy Partner (CEEP), do 2030 roku na Śląsku pracę straci 40 tys. osób. Wszystko z powodu przemian w energetyce i spadające zapotrzebowanie na węgiel.

- Do najważniejszych założeń projektu należy przekwalifikowanie pracowników zatrudnionych w tradycyjnych gałęziach przemysłu m.in. w sektorze górniczym na potrzeby sektora wiatrowego i dystrybucji energii. To także wzrost konkurencyjności na rynku pracy specjalistów i inżynierów i rozbudowanie lokalnego łańcucha dostawców i poddostawców wokół OZE. To wszystko razem spowoduje, że więcej wartości dodanej zostaje w kraju - mówi Grzegorz Tobiszowski, europoseł PiS, cytowany przez portal WNP.