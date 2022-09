Trudna zima dla spółdzielni mieszkaniowych. Za ogrzanie mieszkania członkowie zapłacą kilkaset zł więcej

Spółdzielnie przerzucą wzrost opłat na mieszkańców

Trudną sytuację zgłasza np. warszawska spółdzielnia MSM "Energetyka" i podaje, że opłaty za prąd dla części wspólnych wzrosną nawet o 600 proc. W przełożeniu na pieniądze daje to wielomilionowe podwyżki do zapłaty.

Sporo zależy od decyzji rządu

Przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach wskazał, że roczny rachunek mieszkańców za ogrzewanie może wzrosnąć średnio o 600 zł. I to tylko pod warunkiem, że w 2023 r. utrzymana zostanie tzw. tarcza antyinflacyjna, obniżająca stawkę VAT do 5 proc. Jeżeli rząd na to nie przystanie, to podatek wróci do swojej pierwotnej wysokości, czyli do 23 proc.