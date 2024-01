Trudny rok przed Mateuszem Morawieckim. Zysk z obligacji będzie topniał

A2 47 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Drogi autorze artykułu co mi po jakimś pseudo zysku nominalnym jak inflacja go zjada i przy obligacjach indeksowanych inflacja działa to tak że im wyższa inflacja tym wyższa realna strata na obligacjach powodem jest podatek od pseudo zysków kapitałowych liczony od nominalnego wzrostu .Przykład inflacja 18% a taka była obligacje 10 letnie 19.25% bo jeszcze dochodzi 1 .25% po odtrąceniu podatku zostaje 15.6% a inflacja wyniosła 18% straciłem realnie 2.4% i im wyższa inflacja tym wyższa strata co m po takim pseudo zysku którego siła nabywcza jest niższa .Włożyłem wyższa siłę nabywcza i otrzymałem niższa tylko państwo zarobiło.Wole mieć 0% inflacji i wtedy fakt zarobię na obligacjach po roku i odrzuceniu podatku belki realny 1% a tylko to się liczy .Jak jest inaczej to proszę sobie kupić obligacje argentyńskie oprocentowane na 100% przy inflacji ponad 160% albo Tureckie na 42,5% przy inflacji 66% powodzenia zysk murowany