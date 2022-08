Trwa wojna w cyberprzestrzeni. Hakerzy zaatakowali ponad 6 tys. rosyjskich stron

Jak informuje resort, ukraińska "armia IT", składająca się z 250 tys. "hakerów-ochotników z całego świata" wzięła na cel głównie państwowe rosyjskie serwisy. Doprowadziło to m.in. do braku możliwości zrealizowania niektórych operacji finansowych czy złożenia dokumentów na uczelnie przez kandydatów na studia.