Trzy biliony złotych. Przekroczymy historyczną granicę

Pekao: zadłużenie spada mimo kosztownych wydatków

"Wyjaśnieniem tego paradoksu jest po pierwsze to, że w ostatnich kwartałach mieliśmy do czynienia z wysokim realnym wzrostem PKB oraz wysoką inflacją, co dla finansów publicznych przekłada się na szybki wzrost baz podatkowych. Widać to wyraźnie po dynamice dochodów z VAT, które mimo tarcz antyinflacyjnych szybko rosną" – czytamy w analizie ekspertów z Pekao.