Trzy kluczowe sygnały dla polskiej gospodarki jednego dnia. Wysyp danych

Mieszane dane z polskiej gospodarki

Poznaliśmy też inne dane. W kwietniu produkcja budowlana wyniosła -2 proc. rok do roku. "Lepiej od oczekiwań (-5 proc.) i wyniku z marca (-13,3 proc.). To m.in. wynik korzystniejszego układu kalendarza, co prawdopodobnie odpowiada za drastyczne odbicie w robotach związanych z inwestycjami publicznymi. W deweloperce nadal dość słabo. Mieszkania wprowadzone do oferty w pierwszym kwartale 2024 r. w wielu miastach zdecydowanie przewyższyły popyt.