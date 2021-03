Turyści omijają Polskę. Ruch spadł o prawie 95 procent

Akowiec 48 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

W 1939 przyjechalo do Polski mase niemieckich turystow, glownie czolgami, niektorzy przylecieli Heinklami, Junkersami i Messerschmitami. Duzo zniszczyli, jak to Niemcy, pieniedzy jeszcze do dzisiaj nie zaplacili. To chyba dobrze ze tu juz wiecej nie przyjezdzaja.