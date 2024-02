Tusk stawia sprawę jasno. "Jeśli będą chcieli wcześniejszych wyborów, to je dostaną"

- Jeśli nie da się rządzić, bo prezydent Andrzej Duda będzie przeszkadzał i jeśli będą chcieli wcześniejszych wyborów, to je dostaną. Ale nie sądzę, by w PiS był entuzjazm do idei rozwiązania parlamentu i wcześniejszych wyborów - powiedział w czwartek w Brukseli premier Donald Tusk.