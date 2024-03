Premier Tusk zdecydowanie o wydatkach na obronność. "2 proc. PKB to po prostu mus"

"Rozumiem, dlaczego nie wszystkie kraje chcą przyjąć polski model. My wydajemy 4 proc. – ale rozumiem, że nasza sytuacja bezpieczeństwa jest trudniejsza niż Hiszpanii czy Włoch. Ale 2 proc. PKB to po prostu mus. Nie rozumiem, jak można to kwestionować" - powiedział Donald Tusk w rozmowie z "Gazetą Wyobrczą".