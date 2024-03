"Europa powinna przestawić swój tryb". Poszedł sygnał z Polski. Co oznacza?

W Europie mobilizacja

Europa też mobilizuje już swój potencjał. Zwiększa wydatki obronne w ramach struktur NATO (europejscy członkowie sojuszu wydadzą w tym roku 380 mld dol. ), do końca 2025 r. podwoi produkcję amunicji (do ponad 2 mln sztuk ) i sprzętu wojskowego.

Już w 2022 r. Komisja Europejska przyjęła wspólną strategiczną wizję bezpieczeństwa i obrony UE na najbliższe 5-10 lat. To konkretne programy, które mają zwiększyć obronność Wspólnoty. Są wśród nich instrumenty finansowe o wartości 500 mln euro, które mają zachęcić państwa członkowskie do wspólnych zamówień w dziedzinie obronności.

W sumie do końca 2022 r. z Europejskiego Funduszu Obronnego na projekty obronne przeznaczone zostało 1,9 mld euro, a do 2027 r. kwota ta ma sięgnąć 8 mld euro. To ogromne pieniądze.

Gospodarka wojenna, czyli co?

To nie jest dobra wiadomość dla obywatela

Nawet jeśli są to już przypadki skrajne, to nie brakuje również pośrednich konsekwencji, które nawet w łagodnej formie mogą być widoczne.

Podkreślmy to jednak wyraźnie - w Polsce i Europie w tym momencie nikt nie mówi o cięciach w programach socjalnych czy zabieraniu pieniędzy na szpitale, by sfinansować czołgi. Ale jak wskazuje wielu ekspertów - Europa zaspała na lekcji obronności i teraz musi ją szybko nadrobić. Stąd ta wielka mobilizacja.

- Zapewnienie bezpieczeństwa jest priorytetem i skoro faktycznie grozi nam niebezpieczeństwo, to trzeba wygospodarować na to pieniądze. Ale nie można mieć złudzeń, że w tym samym czasie zapewnimy rozwój naszej gospodarce. To po prostu koszt, który trzeba ponieść. Oczywiście trzeba przy tym dbać, żeby jak najwięcej wydawać na polską produkcję i przede wszystkim pilnować dyscypliny wydatków publicznych, bo takie zakupy to groźba korupcji i marnotrawstwa środków - konkluduje prof. Tomkiewicz.