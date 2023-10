Rosja zwiększa wpływy z eksportu ropy. Miliardy płyną pomimo embarga

Embargo nałożone na rosyjską ropę miało być jednym z najpoważniejszych ciosów w rosyjską gospodarkę. Najnowsze analizy Ośrodka Studiów Wschodnich pokazują jednak, że mechanizm nie jest skuteczny. Jak zauważa Filip Rudnik, w drugiej połowie tego roku Rosja odnotowała znaczący wzrost wpływów do budżetu z eksportu tego surowca .

Rosja zarabia miliardy na ropie

Zdaniem autora analizy, sugeruje to niską skuteczność limitu cenowego ustalonego przez Zachód. Rosyjska ropa może trafiać do krajów trzecich tylko wówczas, gdy jest ona sprzedawana nie drożej niż po 60 dolarów za baryłkę. W lipcu średnia cena rosyjskiej ropy marki Urals przekroczyła ten pułap - podkreśla OSW. Mimo że rosyjska ropa drożeje, eksport Rosji rośnie. "Podaje to w wątpliwość skuteczność mechanizmu limitu cenowego, szczególnie w warunkach światowego deficytu surowca" - pisze OSW w komentarzu.