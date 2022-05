Twarde stanowisko Niemiec ws. odbudowy Ukrainy. Nie chcą się zadłużać

Minister finansów Niemiec Christian Lindner powiedział w piątek podczas spotkania grupy G7, że niemiecki rząd nie popiera kolejnego wspólnego zadłużenia się Unii Europejskiej na rzecz odbudowy Ukrainy. To odpowiedź na analizy Komisji Europejskiej, która rozważa wprowadzenie podobnego mechanizmu do tego wykorzystanego do wsparcia unijnej gospodarki po pandemii Covid-19.