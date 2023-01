Twitter na celowniku. Firma króla Karola III pozywa koncern o niezapłacony czynsz

The Crown Estate to firma specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami i zasobami biurowymi o wartości ponad 19 mld dolarów. Jej właścicielem jest król Karol III. Jak informują brytyjskie i amerykańskie media, złożyła ona pozew przeciwko Twitterowi, którym od kilku miesięcy zarządza Elon Musk.

Firma Karola III pozywa Twittera

Kolejne kłopoty Twittera z biurami

To o tyle zaskakujące, że logotypy i elementy promocyjne Twittera już zniknęły z elewacji budynku, jak z biur wewnątrz. Jednak, jak podaje "The Daily Telegraph", właściciel platformy społecznościowej nadal je zajmuje.

BI.com przypomina z kolei, że podobna historia przytrafiła się Twitterowi w San Francisco , czyli w siedzibie głównej firmy. Tam też przez kilka tygodni nie płaciła czynszu, co również skończyło się pozwem, o czym w grudniu 2022 r. pisał "The New York Times".

Specyfika The Crown Estate

The Crown Estate to firma należąca do monarchii brytyjskiej. W zeszłym roku jej zyski netto wyniosły 384 mln dolarów. Trzy czwarte z jej zysków trafia ostatecznie do publicznego budżetu.