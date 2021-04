Tylko do końca kwietnia. Trwa nabór ofert w ramach konkursu "Po pierwsze Rodzina!"

- Jest się o co starać, organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotacje w wysokości od 50 tys. do nawet 1,5 mln zł. Co ważne, wkład własny nie jest wymagany. W sumie to 8,4 mln zł. Wspólnie możemy zrobić wiele dobrego dla polskich rodzin, a to nasz absolutny priorytet - podkreśliła minister.