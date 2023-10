Tylko dwie kadencje dla posłów. Nie więcej. Wałęsa chciałby zmian

- Żeby się chciało chcieć, to piękną Polskę będziemy mieć. Mi się chciało chcieć, bo wierzyłem w to, co robię i w Pana Boga - powiedział podczas wystąpienia na EFNI były prezydent RP i laureat nagrody Nobla.n

Lech Wałęsa mówi, co trzeba zmienić

Pytany również był o to, co myśli o zbliżających się wyborach. - Czy już teraz naród zrozumie, że musimy usunąć pasożytów i zastanawiam się jak pomóc, żeby przyspieszyć te proces. Jako pierwszy powiedziałem, że oni prowadzą do wojny domowej, to było oburzenie. Mówiłem, że muszą doprowadzić do krachu - powiedział Lech Wałęsa.

Pytany był także o Jarosława Kaczyńskiego. - Ja go znam, bo z nim pracowałem i go utrzymywałem przez jakiś czas. Na początku szło mu dobrze, tylko przeszkadzały mu sądy. Kaczyński jest naprawdę wielki teoretyk, duża mądrość tylko, że źle skierowana - przekonywał Lech Wałęsa.

Chwalił za to Donalda Tuska. "Jest najlepszym politykiem, który wyczuwa potrzeby"

O co ma największy żal, jak patrzy na Polskę w 2023 roku? - Tylko do siebie, że nie potrafię coś większego zrobić. Nie obwiniam nikogo, ja obwiniam siebie, że Kaczyński jest lepszy ode mnie, że nie mogę sobie z nim poradzić, że zrobili ze mnie agenta, ale to się wszystko oczyści - mówił Lecha Wałęsa.

Według niego w demokracji trzeba poprawić trzy rzeczy. - Nie więcej, jak dwie kadencje ludzi z wyborów. Każdy, kto wybrany może być odwołany. Żeby nie było bałaganu, pod jego odwołaniem powinno być więcej podpisów osób, niż wtedy jak go wybierano. No i finansowanie partii - mówił Lech Wałęsa.

Były prezydent mówił także o najważniejszych wyzwaniach.

- Jestem robotnikiem i rewolucjonistą, ale wszystko przekładam na praktycznie zrozumienie. Naszemu pokoleniu przyszło żyć w momencie, kiedy zmieniają się epoki - mówił.

- Musimy przechodzić na kontynenty, na globalizację - przekonywał laureat nagrody Nobla.

EFNI 2023. Polska i jej rola w Europie

W Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie uczestniczy w sumie 1300 uczestników.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest przyszłość polityczna i ekonomiczna Europy i Polski.

XII edycja EFNI składa się z ponad 40 paneli w ramach sześciu ścieżek tematycznych: Europa na globalnych rynkach, Cyfrowa transformacja Europy, Zielona zmiana Europy, Przyszłość Europy, Europa otwarta i różnorodna oraz Polska przed wyborami. Kongres co roku przyciąga nie tylko ludzi biznesu i polityków, ale także samorządowców, ludzi kultury, czy ekspertów.

Organizatorem ENFI jest Konfederacja Lewiatan.

