Uber, Bolt czy Freenow będą droższe. Wszystko przez nowe przepisy

Właśnie od stycznia aplikacje przewozowe co prawda staną się w pełni legalne, ale z drugiej strony - kierowcy będą musieli mieć specjalną licencję, a do tego w samochodzie powinien być taksometr.

Jak prognozują eksperci, po zmianie przepisów liczba kierowców jeszcze bardziej spadnie. Jeździć przestaną bowiem ci, którzy robili to tylko po to, by dorobić po godzinach. Nikomu nie będzie się opłacało wyrabianie specjalnej licencji do przewozu osób, jeżeli jeździł tylko późnymi wieczorami w weekendy.