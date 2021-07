UE chce chronić lasy. A według polskich Lasów Państwowych taki pomysł to katastrofa

ech 57 min. temu zgłoś do moderacji 12 7 Odpowiedz

Ludzie to są lasy gospodarcze, głównie sosna. osiągnęła wiek rębny i rąbać ją należy i sadzić nowe lasy. po to są lasy gospodarcze. starsza sosna będzie się nadawać tylko dla szkodników, to by była dopiero strata, nie wycinać. wtedy będzie pozyskiwane drzewo spoza UE, poza jakąkolwiek kontrolą, drożej. i wtedy całkiem znikną lasy deszczowe, lasy w Rosji. co wy myślicie, że jak my przestaniemy wycinać, to ocaleją lasy? będą wycięte w innym miejscu, niekoniecznie z nasadzeniami potem. Myślcie.