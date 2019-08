UgaśmyPłucaŚwiata. Liderzy G7 chcą przekazać 20 mln dolarów na ratowanie Amazonii

We Francji kończy się szczyt G7, liderzy siedmiu państw są bliscy porozumienia, by przeznaczyć 20 milionów dolarów na walkę z pożarami lasów Amazonii - informują źródła francuskie, na które powołuje się PAP. Pieniądze od państw G7 miałyby zostać przeznaczone na sfinansowanie akcji ratowniczej z użyciem samolotów.

Finansowe wsparcie zaproponowała też Komisja Europejska. - Unia Europejska wskazała na możliwość wsparcia z jej strony na spotkaniu G7. Teraz jesteśmy w kontakcie z władzami Brazylii i Boliwii. Jesteśmy gotowi do pomocy - powiedziała, cytowana przez PAP, rzeczniczka KE Mina Andreewa. Jak dodała, Wspólnota uruchomiła już "mapowanie satelitarne obszarów objętych żywiołem".

