UgaśmyPłucaŚwiata. Szczyt G7 uzgodnił pomoc dla Amazonii

Pożary zagrażają całemu ekosystemowi amazońskiej dżungli, która produkuje 20 proc. tlenu, którym oddycha świat. Żyje tam też ok. 400 rdzennych plemion, razem ok. miliona ludzi i ok. trzy miliony gatunków zwierząt. Wiele z nich jest na wymarciu. Lasy Amazonii zajmują łączną powierzchnie ponad 5,5 mln kilometrów kwadratowych. Światowa organizacja Avaaz walcząca o lasy deszczowe alarmuje, że co minutę Amazonia kurczy się o 1,5 boiska piłkarskiego. Średnica największego pożaru ma ponad 200 km. Tyle dzieli Warszawę od Białegostoku.