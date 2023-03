Ugoda Rafako z Tauronem coraz bliżej. Obie strony uzgodniły jej założenia

Uzgodnienia obu stron zakładają, że na mocy przyszłej ugody Tauron Wytwarzanie ograniczy swoje roszczenia wobec wykonawcy do 240 mln zł. Pieniądze te zostaną wypłacone z gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu. Co istotne, uzgodnienie to nie oznacza uznania roszczeń Tauron Wytwarzanie.