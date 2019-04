Ujawniony PESEL nawet miliona Polaków. Wszystkie dane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jak pisze prawo.pl , w Polsce jest blisko 500 tys. spółek , 22 tysiące fundacji i 112 tysięcy stowarzyszeń. Gdyby średnio miały one tylko dwuosobowe zarządy, to KRS pozwala poznać PESEL ponad miliona osób.

Problem dotyczy członków zarządów, których PESEL jest już dostępny w KRS, ale także biegłych rewidentów, księgowych sporządzających dokumenty finansowe oraz pełnomocników , którzy prześlą je do Krajowego Rejestru Sądowego. Mają go też urzędnicy. Maciej Gawroński, partner Gawroński & Piecuch zwraca uwagę, że PESEL zawiera też informacje o dacie urodzin i płci.

- Wszystkie te dane są używane do uwierzytelnienia w różnych systemach i usługach, ich znajomość ułatwia kradzież tożsamości. O ile nie zgadzam się z poglądem UODO, że przypadkowy wyciek numeru PESEL do pojedynczych osób rodzi wysokie ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych, bo nie każdy Polak to złodziej tożsamości, to publiczna dostępność numerów PESEL setek tysięcy osób brzmi jak koszmar ochrony danych - ocenia Maciej Gawroński. Część prawników nieoficjalnie przyznaje, że można to uznać za "wyciek" danych na masową skalę.