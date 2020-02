Ukradli jej tożsamości i zaciągnęli kilkanaście pożyczek. Nabrał się też bank

Pierwsze to informacja, że do Sądu Rejonowego w Gryficach wpłynął pozew o zapłatę od firmy Alfa Finance na kwotę 1911 zł i 90 gr. Datowany jest na 23 września ubiegłego roku.

- Pisma przyszły na adres prowadzonej działalności gospodarczej, a w treści podany był adres zamieszkania, który nie jest ani nigdy nie był mój. Podany był również inny niż mój numer dowodu osobistego. Jedyne dane, które się zgadzały, to imię, nazwisko i numer PESEL – opowiada na łamach „GW” Kozłowska.

Kobieta zrozumiała, że ktoś ukradł jej tożsamość, ale to był dopiero początek historii. Pani Justyna założyła konto w Biurze Informacji Kredytowej, gdzie można sprawdzić swoją historię kredytową. Z raportu wynikało, że ma kilkanaście pożyczek. Windykację wobec niej prowadzą: Alfa Finance, Miloan Polska, Milucredit, Blue Media, BNP Paribas, Vivus Finance, Incredit, Aasa Polska, Wonga.pl, Ducatos i inni.

Pożyczek jest jednak dużo więcej. Tak dużo, że nie jest w stanie ustalić jak wiele. Do ich zaciągania wystarczył numer PESEL pani Justyny, imię oraz nazwisko. Reszta danych była nieprawdziwa – czytamy w „Gazecie Wyborczej”. W przypadku wszystkich pożyczek powtarzał się ten sam adres w Rewalu, pod którym kryje się pusta działka.

To, że chwilówek udzieliły firmy pożyczkowe, to jedno. Ale to samo zrobił również BNP Paribas. Pani Justyna jest klientką tego banku. Dał 3,8 tys. zł przestępcy, który posłużył się jej PESEL-em, ale miał adres i inny numer dowodu osobistego.

Pytany przez „Wyborczą” bank zasłania się tajemnicą bankową.