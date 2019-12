Maciej Kawecki padł ofiarą kradzieży danych. A sam przed przed tym ostrzegał

Oszust zdobył dawny numer telefonu Macieja Kaweckiego, z którego nie korzystał już od dwóch lat. Jak pisze na Facebooku sam poszkodowany , kiedy tylko złodziej zorientował się, do kogo wcześniej należał numer, natychmiast postanowił to wykorzystać.

"Wykorzystał to, by odbierać telefon jako ja, umawiać się z uczelniami i wykładać jako Kawecki. Dopiero studenci UJ rozpoznali, że to nie Kawecki. Sprawca wybiegł z sali" - tłumaczy dziekan Wyższej Szkoły Bankowej, a dawniej pracownik Ministerstwa Cyfryzacji.