Wyciek danych studentów SGGW. Zatrzymano trzech Gruzinów

Mężczyzn trudno było zatrzymać, gdyż każdego dnia nocowali w innym miejscu. Spotykali się również w różnych dzielnicach, by wymieniać się skradzionymi przedmiotami. Łupy – najczęściej elektronikę – wstawiali do lombardów.

Do zatrzymania doszło we wtorek na przy ul. Targowej na warszawskiej Pradze.

- W trakcie przeszukania pojazdów znaleźli przedmioty pochodzące z kradzieży i służące do ich popełnienia. Część sprzętu została odzyskana również z lombardów - tłumaczył policjant. Jak dowiedziała się PAP, nie odnaleziono jednak laptopa z danymi.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży, grozi im kara do pięciu lat więzienia. Policja i prokuratura złożyły do sądu wnioski o zastosowanie wobec mężczyzn środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztów.

Przypomnijmy, że do kradzieży laptopa doszło 5 listopada,jednak informacja o wycieku danych dotarła do studentów dopiero po kilku dniach.

Był to laptop prywatny. Pracownik kopiował dane z naruszeniem przepisów i zasad uczelni. Były tam m.in. numery PESEL, dowodów osobistych i adresy.