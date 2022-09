Ukraina chce przejmować skonfiskowany majątek rosyjski w ramach reparacji wojennych

Trudna droga do wdrożenia mechanizmu

Dziennik zwraca uwagę, że immunitet mienia obcego państwa wobec innych jurysdykcji ONZ zabezpieczyła już w 2011 r. Do zmiany Ukraina potrzebuje poparcia dwóch trzecich obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. dopiero po tym Kijów będzie mógł rozpocząć negocjacje w sprawie o powołania międzynarodowej komisji "do rozpatrzenia roszczeń odszkodowawczych dla ofiar i rządu Ukrainy".

Podstawą konfiskaty miałby być zamrożony majątek w ramach sankcji . Jak przekazał, w pierwszym etapie miałyby być zajęte suwerenne rosyjskie aktywa one warte ok. 300 mld dolarów. W drugim etapie przejmowane miałyby być aktywa np. rosyjskich firm, czy oligarchów.

Zachód musi przystać na pomysł

Problem w tym, że, jak zauważa "Rz", aktywa, o które zabiegają Ukraińcy, nie znajdują się na terytorium ich państwa. Dlatego też potrzebują poparcia zachodnich prawników i polityków do poparcia tego mechanizmu. Jest to o tyle trudne, że byłby to precedens na skalę historyczną, gdyż coś takiego jeszcze się nie wydarzyło.