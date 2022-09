Rosja przerzuca na ukraiński front system obrony przeciwlotniczej spod Petersburga

Zobacz także: Słabnie entuzjazm do nakładania nowych sankcji na Rosję? Ekspertka: są kraje, które mówią "to nie nasza wojna"

Wokół Petersburga zostały nowsze rakiety

Marko Eklund podkreśla, że jednak obrona powietrzna drugiego co do wielkości miasta rosyjskiego nie została znacząco osłabiona, gdyż z pierścienia baz rozciągających się wokół metropolii usunięto wyłącznie "najstarszy sprzęt" . Pozostałe rakiety wydają się systemami S-400, a te mają dwukrotnie większy zasięg, niż sowieckie S-300.

Rosjanie używają rakiet do ataków na cele naziemne

Władze Ukrainy od kilku miesięcy regularnie informują o tym, że wojska rosyjskie używają obu systemów S-300 i S-400 do atakowania celów naziemnych. Eksperci sugerują, że wynika to z kurczących się szybko zasobów pocisków balistycznych.

Przeciwlotnicze pociski do systemów S-300 nie są jednak przeznaczone do atakowania celów naziemnych, choć możliwe jest ich wykorzystanie w taki sposób. Wiąże się to jednak, jak zaznaczają analitycy, większe zniszczenia i zagrożenie dla cywilów. Jest to również sprzeczne z prawem międzynarodowym.