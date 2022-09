Wojna Putina tajną bronią dla gospodarki. Chodzi o przemysł zbrojeniowy

Paradoksalnie postępy ukraińskiej kontrofensywy na północy kraju i porażki rosyjskich wojsk mogą jeszcze bardziej wzmocnić część sektorów gospodarki Rosji . Najeźdźcy będą chcieli dostarczyć na front coraz większą liczbę uzbrojenia, a to oznacza wzrost produkcji. Jednak "wzrost gospodarczy związany z przemysłem obronnym może okazać się krótkotrwały, zwłaszcza jeśli w trakcie sankcji rosyjska machina wojenna będzie pozbawiona komponentów i technologii" - czytamy na stronie Bloomberga.

Rosja zawiesiła już większość dostaw gazu do Europy oraz sprzedaje ropę naftową po promocyjnej cenie. A to wpłynie długoterminowo na gospodarkę.

Rosja broni się przed szokiem

To może się zmieniać. Urałwagonzawod, rosyjskie przedsiębiorstwo budowy maszyn, pracują 12 godzin na dobę, a pracownicy zgłaszają się na ochotnika do pracy przez 8 godz. w soboty.

Zaznacza się, że produkcja fabryczna w lipcu skurczyła się niewiele, podczas gdy w całym roku PKB Rosji jest niższe o 4,3 proc. Z drugiej strony Center for Macroeconomic Analysis and Short-term Forecasting przeanalizowało oficjalne dane i stwierdziło, że produkcja przemysłowa spadła w lipcu o 3,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego.