Wielkie straty rosyjskich banków. To musiało zaboleć

To – jak wskazuje "Kommiersant" – pierwsze informacje o skutkach kryzysu w rosyjskim sektorze bankowym spowodowanego inwazję Rosji na Ukrainę. Bank Centralny ostatnio opublikował dane o zyskach netto banków w styczniu 2022 r., które wyniosły 164 miliardy rubli. Na podanie kolejnych informacji, o stracie w pierwszym półroczu 2022 r.wynoszącej 1,5 biliona rubli, czekano w Rosji do dzisiaj.

Bank Centralny Rosji: problemem wahania kurs rubla

Według oficjalnych danych, dużą część strat w sektorze bankowym spowodowały operacje związane z walutami obcymi i problemy wywołane przez duże wahania kursu rubla. Jak stwierdził jednak wiceszef rosyjskiego banku centralnego Dmitrij Tulin, "banki kosztują Rosję mało krwi". W tym kontekście przypomniał, że w 2021 r. sektor wykazał rekordowy zysk netto w wysokości 2,4 biliona rubli. Dodatkowo banki – jak stwierdził – mają rezerwy kapitałowe, które na 1 stycznia 2022 r. Bank Centralny oszacował na 7 bilionów rubli. To ma świadczyć – w jego opinii – o dobrej kondycji sektora.

W pierwszych dniach rosyjskiej inwazji kurs rubla leciał na łeb na szyję. Później się ustabilizował , choć – jak wskazują ekperci – stało się tak dzięki ograniczeniu jego wymiany i sztucznemu "pompowaniu" kursu przez rosyjskie władze . W Rosji wprowadzono m. in. ograniczenia w transferach waluty obcej za granicę, a pod koniec sierpnia roysjka giełda nie będzie już przyjmowała dolarów jako zabezpieczenia transakcji.

Sankcje działają choćby dlatego, że... Rosja temu faktowi zaprzecza

W swoim wystąpieniu Tulin stara się podkreślać, że zachodnie sankcje nie mają zbyt dużego wpływu na banki. A nawet jeśli – to za bardzo ją to nie boli. Jak żartują jednak specjaliści od rosyjskiej propagandy: mniej ważne jest, co władza mówi, a bardziej czego nie mówi lub czemu próbuje w zdecydowany sposób zaprzeczyć.