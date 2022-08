Ukraina rozpoczyna prywatyzację. Na liście kilkaset przedsiębiorstw

Ukraina prywatyzuje majątek

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział " wielką prywatyzację" w Ukrainie na początku swojej kadencji prezydenckiej w 2019 roku. Na wyprzedaż majątku państwowego na dużą skalę nalegał Międzynarodowy Fundusz Walutowy i nazwał to warunkiem dalszej pomocy finansowej dla Kijowa.

420 firm na sprzedaż

Ministerstwo Gospodarki oszacowało łączną wartość spółek operacyjnych znajdujących się na liście do prywatyzacji na 2,9 mld hrywien (ok. 4,7 mld rubli). Jak wyjaśniła w artykule dla "Ekonomicheskaya Pravda" wicepremier i minister gospodarki Julia Sviridenko, nie więcej niż 100 przedsiębiorstw powinno pozostać w rękach państwa i powinny one podlegać bezpośrednio rządowi.