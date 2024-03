Ukraina stawia na Indie. Najludniejszy kraj świata "mile widziany" przy odbudowie

Kijów chce skłonić Indie do pomocy w odbudowie Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba przebywa w New Delhi, gdzie rozmawia m.in. na temat Rosji i zdefiniowania stosunków z Kremlem, które wciąż są oparte na dziedzictwie czasów sowieckich - ocenił dziennik "Financial Times".